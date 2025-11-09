京王井の頭線は8日、東京・三鷹市の線路内で起きた枕木などが燃える火事の影響で14時間にわたって一部区間で運転を見合わせました。9日の運転に影響はないということです。8日午前8時前、京王井の頭線の井の頭公園駅近くで、「工事現場で枕木が燃えている」と119番通報がありました。火は約2時間後に消し止められけが人はいませんでした。この火事の影響で京王井の頭線は、富士見ヶ丘駅から吉祥寺駅の上下線で運転を見合わせていま