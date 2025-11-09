日本ハムの野村佑希内野手（２５）が８日、８年目の来季、実力で４番を奪い取る覚悟を示した。今季は開幕４番を託されたが、１０１試合で打率２割６分８厘、８本塁打。「最終的に打てずに終わったシーズン。来年は実力で勝ち取れれば」と静かに闘志を燃やした。昨年１１月のファンフェスタで新庄監督から４番に指名され、「特別な形で始まった」と語る今季は、３月３０日の開幕３戦目（対西武・ベルーナＤ）で２発６打点を記録