◆男子プロゴルフツアーＡＣＮ選手権第３日（８日、兵庫・三木ＧＣ＝７００４ヤード、パー７１）１３位で出たルーキーの福住修（２２）＝ゴルフ５＝が４連続を含む７バーディー、２ボギーの６６をマークし通算１０アンダーでトップと３打差の２位に浮上した。双子の将もプロゴルファーの「福住ツインズ」の弟は、前週大会で自己最高の８位に入るなど調子は上向き。プロ８戦目での初優勝へ逆転を狙う。６８で回った杉浦悠太（