この漫画は、作者・紙屋束実(@kamiya.tsukami)さんが描く、主人公・S葉さんと彼氏・E原さんのカップルにまつわるストーリーです。カップルで性行為にいたる際、望まない妊娠や感染症の予防対策というのはとても大切なことです。避妊については男性側・女性側でそれぞれ対策に違いがありますが、コンドームの使用は避妊だけでなく、性感染症の予防にも非常に重要です。しかし、行為の時、どちらかがコンドー