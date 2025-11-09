野球の日本代表「侍ジャパン」は8日、韓国との強化試合（15、16日・東京ドーム）に向けた宮崎市のひなたサンマリンスタジアム宮崎での強化合宿で実戦形式の打撃練習「ライブBP」を行った。ソフトバンクの野村勇内野手（28）は持ち前の長打力を見せつけた。1打席目はオリックス曽谷と対戦し、147キロの直球を捉えるも右飛。それでも日本ハム北山との2打席目は、高めに浮いたカットボールを捉えて左翼フェンス直撃の痛烈な打球を