国民民主党長崎県連は8日、拡大常任幹事会を開き、来年2月8日投開票の知事選で、新人で元副知事の平田研氏（58）を推薦することを決めた。今後、党本部に上申する。県連の西岡秀子代表は「副知事として県政発展に尽力した経験と実績、県の課題に精通している点を評価した」としている。知事選には、再選を目指す現職の大石賢吾知事（43）も立候補を表明している。（貞松保範）