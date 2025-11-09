長崎国際大に在籍する外国人留学生による日本語弁論大会が8日、長崎県佐世保市の同大であった。ミャンマーやウクライナなど6カ国の7人が参加。平和への思いや母国との文化の違いを流ちょうな日本語でスピーチし「日本の『当たり前』には価値がある」と訴えた。ロシアのウクライナ侵攻を受け、3年前に日本に避難したアレキサンダー・サマルハさん（19）の演題は「平和とは」。祖国に残る両親や妹を案じつつ「夜に安心して眠れる