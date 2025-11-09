カザフスタン出身の留学生、ムスタフィン・バトルハンさん（22）が8日、長崎市平野町の国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館で母国の歴史や平和の在り方について講演した。旧ソ連時代に核実験が繰り返され、多数の住民が健康被害に遭ったことを説明。国際紛争を防ぐ外交の必要性も強調し「積極的な対話が平和をつくる」と呼びかけた。ムスタフィンさんは2023年に来日。今年4月から諫早市の鎮西学院大に通う。長崎平和推進協会が主