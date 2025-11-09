佐賀南署は7日、交流サイト（SNS）を悪用した投資詐欺で、佐賀市の50代男性が計約2530万円をだまし取られたと発表した。署によると4月ごろ、男性はSNSで知り合った日本人女性を名乗る人物からメッセージで投資話を持ちかけられ、8月4日〜9月26日の計35回、指定された口座に現金計約2470万円を送金した。男性は9月に別の人物からも同様の手口で60万円をだまし取られたという。