佐賀県警小城署は7日、交流サイト（SNS）を悪用した投資詐欺で、県内の60代男性が計2970万円をだまし取られたと発表した。署によると8月上旬、男性はSNSでつながった投資学習グループの関係者を名乗る人物からメッセージで投資話を持ちかけられた。男性は9月4日〜10月30日、相手から指定された口座に計11回、現金を振り込んだという。