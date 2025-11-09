20カ国・地域から124機のバルーンが参加し、佐賀の空を彩った佐賀インターナショナルバルーンフェスタ。風の影響で一部の競技は中止となったが、会場の嘉瀬川河川敷（佐賀市）には県内外から多くの観客が訪れ、上空に舞う色とりどりのバルーンを見上げた。大会運営委員会によると、開幕日の10月30日から5日間で約83万8千人を動員。3日目の11月1日には、佐賀での大会が始まった1980年以降、観客動員数が累計3千万人を突破した。