「緑の壁」を崩せず、福岡がスコアレスドローに終わった。「勝てなかったことが全て。点を取るところ、取るシーンをたくさんつくりたかったけどそこまでは少しできなかった」。金明輝監督も無念さをにじませた。前半はボール保持で上回るものの、無失点試合がリーグ2位の17試合と堅守を誇る相手に対して、決定機をつくれずシュート3本に終わった。後半から最終ラインの顔触れを変更し、日本代表の安藤を3バック中央から左へ。