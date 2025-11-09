大相撲九州場所は9日、福岡市の福岡国際センターで初日を迎える。8日は同センターで15日間の安全を祈願する土俵祭りが行われ、八角理事長（元横綱北勝海）ら日本相撲協会幹部が出席。場所の始まりを告げる触れ太鼓が福博の街に繰り出した。担当部長の浅香山親方（元大関魁皇）＝福岡県直方市出身＝は「（大の里、豊昇龍の）両横綱が引っ張って優勝争いをしてくれれば盛り上がるし、その中で若手が強い横綱にどういった相撲を取