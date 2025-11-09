身柄の不当な長期拘束が無辜（むこ）の命を奪った。検察、警察はもちろん、責任は裁判所にもある。人権侵害を引き起こした自覚と反省の上に立った真摯（しんし）な議論を求める。大川原化工機の冤罪（えんざい）事件を受けて、最高裁は来年1月、保釈の判断について意見を交わす研究会を開く。保釈は、起訴された被告の拘束を判決までの間、暫定的に解く制度だ。弁護側の請求を受けて、保証金の納付や住む場所の制限を条件に