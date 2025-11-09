九州のツキノワグマを語るときの基礎資料になるのが、加藤数功（かずなり）（1901〜69）という登山家が記録した「祖母大崩（おおくえ）山群に於（お）ける熊の過去帳とかもしか」だ。九州の自然を守る会の設立者である岳友・立石敏雄との共編著「祖母、大崩山群」（59年）などに収められている。