プロ野球・巨人は8日、球団公式YouTubeを更新。7日(秋季キャンプ第3クール1日目)に投手陣が行ったウエイトトレーニングの様子を公開しました。動画では横川凱投手や森田駿哉投手、園田純規投手、宮原駿介投手が黙々とウエイトトレーニングを行うなか、杉内俊哉投手チーフコーチも自らトレーニングを実施。ダンベルベンチプレスを行い、自らを追い込む手本を示し、その後も選手に声をかけ鼓舞する様子がありました。続いて菊地大稀