ＷＷＥの?美しき狂気?ジュリアが、女子ＵＳ王座からまさかの陥落となった。６月にゼリーナから同王座を奪取した。７月にはキアナ・ジェームズを代理人兼タッグパートナーに迎え、勢いが加速。鉄壁の防衛体制を取り、スマックダウンの最高峰・ＷＷＥ女子王座（現王者はジェイド・カーギル）にも色気を見せ始めていた。そうした中、７日（日本時間８日）のスマックダウン（サウスカロライナ州グリーンビル）では、初代の女子Ｕ