五輪金メダルへ苦しい船出となった。フィギュアスケートのグランプリ（ＧＰ）シリーズ第４戦ＮＨＫ杯最終日（８日、大阪・東和薬品ラクタブドーム）の男子フリーが行われ、２０２２年北京五輪銀メダルの鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）は１８８・６６点、合計２８７・２４点で優勝。エフゲニー・プルシェンコ（ロシア）以来の３連覇を果たした一方で、周囲からは厳しい声が上がっている。「セーフ」のポーズは「耐えた」