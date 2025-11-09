女子プロレス「スターダム」の鈴季すず（２３）が、怪気炎を上げた。Ｓａｒｅｅｅの自主興行「Ｓａｒｅｅｅ―ＩＳＭＣｈａｐｔｅｒ?」（１０日、新宿フェイス）への出場が決定。鈴季は９月に当時Ｓａｒｅｅｅが保持していたＩＷＧＰ女子王座に挑戦したが、激闘の末、惜敗を喫した。その縁から新宿大会で鈴季はＳａｒｅｅｅと初タッグを結成。橋本千紘、なつぽい組と対戦する。９月から１０月２７日の後楽園大会まで欠場し