ノアのＫＥＮＴＡ（４４）が８日の後楽園ホール大会でＹｏｓｈｉｋｉＩｎａｍｕｒａ（稲村愛輝＝３２）に敗れ、ＧＨＣヘビー級王座から陥落した。ＫＥＮＴＡは稲村のパワーファイトにＧＡＭＥＯＶＥＲ（変形クロスフェイス）などの関節技で対抗していった。しかし稲村から強烈なラリアートを２発も振り抜かれると、最後は無双からＤＩＳＣＨＡＲＧＥ（ダイビングボディープレス）を投下されマットに沈んだ。バックステ