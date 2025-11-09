JR東日本は、2025年冬（12月1日〜2026年2月28日）の臨時列車に関して発表しました。中でも注目は、ゲレンデ直結の「ガーラ湯沢」スキー場への直通新幹線です。上越新幹線「たにがわ」号を利用すれば、東京駅から最速71分でスキー場にダイレクトアクセスでき、日帰りでも気軽にウインタースポーツを楽しめます。ゲレンデは12月13日（土）営業開始で、全面オープンは20日（土）を予定しています。直通列車の運行時間や、お得な列車+