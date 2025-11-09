ソフトバンク・秋広が打球の対応力を上げるべく、同僚の山川から“動から動理論”の手ほどきを受ける。今季は“静から動”のすり足打法だった。そこから自身の記憶ではプロ2年目の22年以来となる足を上げる打撃フォームに挑戦する。「身長（2メートル）が高く人より大きく動く。なるべくシンプルに小さく動いていたが、この秋から軽く足を上げてみる」。小久保監督が提唱した来季のテーマ「破壊」のように、今までの自分を壊し