お笑いコンビ「東京ホテイソン」のショーゴ（31）とたける（30）が8日深夜に放送されたテレビ東京「ゴッドタン」（土曜深夜2・10）に出演。結成のキッカケを明かした。今回は人気企画「コンビ愛確かめ選手権」が放送され、東京ホテイソン、トータルテンボス、エバースの3組が出演した。冒頭、コンビの付き合いの長さについて触れられ、たけるは「結成があれなんで。10年目11年目なので、その付き合いです」と結成年数がその