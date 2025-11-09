俊足で、左の外野手。1メートル73と小柄な日本ハム・矢沢宏太外野手（25）は、新コーチとプレースタイルがかぶる。秋季キャンプ第2クール4日目の8日、エスコンフィールドで全体練習を実施。来季から就任する松本野手コーチは現役時代に「平成の青い稲妻」と呼ばれたが、矢沢は「令和の青い稲妻」襲名を誓った。「令和の青い稲妻でいいですか？松本コーチの応援歌、僕歌えましたからね！」幼少期は大の巨人ファン。特に松本コ