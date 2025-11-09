【ワシントン共同】米スポーツ専門局ESPNは8日、首都ワシントンに建設予定のプロフットボールNFLのスタジアムについて、トランプ大統領が自身にちなんで命名されることを希望していると報じた。ワシントンは野党民主党支持者が多く、実現すれば反発を招く可能性がある。