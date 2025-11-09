【モデルプレス＝2025/11/09】女優の桜田ひよりとM!LKの佐野勇斗がW主演を務める日本テレビ系「ESCAPE それは誘拐のはずだった」（毎週水曜22時〜）。佐野と共にM!LKで活動する吉田仁人が、11月12日放送のドラマ第6話とHuluオリジナルストーリーにゲスト出演することが決定した。【写真】「ESCAPE」と繋がる「恋は闇」登場人物、衝撃の姿◆吉田仁人「ESCAPE」出演決定吉田は若手男性アーティスト集団EBiDANのメンバーで、佐野も所