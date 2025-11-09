経営者の身内ということだけで、偉そうにされたら溜まったものではない。投稿を寄せた50代男性（営業／年収1000万円）は、職場での衝撃的な出来事を書いている。（文：長田コウ）「当時大学生だった社長息子が社員全員の前で『みなさん、会社のためにもっとしっかり働いてください』と言った」「次年度から毎年1割の社員が辞めていった」この発言に、社員全員が「いや、お前がな」と心の中で突っ込んだと男性は推測している。結局