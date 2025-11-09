職場には、給与や業種に関わらず、さまざまな「面倒ごと」が存在する。年収750万円という20代後半の女性（事務・管理）は、職場の面倒な点についてこう明かす。「役員が多すぎて、意思決定の権限では社内政治が激しいこと」若くして高い給与を得ていても、日々「社内政治」に疲弊させられるのは割に合わないと感じているのだろうか。（文：篠原みつき）FAX現役のアナログ職場もさらに女性は、会社の方針と実態がちぐはぐな点も指摘