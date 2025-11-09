◆第１０５回全国高校ラグビー兵庫県大会▽決勝関西学院２９―７報徳学園（８日・神戸ユニバー記念競技場）第１０５回全国高校ラグビー大会（１２月２７日開幕・花園）の兵庫県予選決勝は関西学院が２９―７で４連覇中の報徳学園を破り、５大会ぶり１０度目（３度の同点優勝を含む）の優勝を決めた。ディフェンスの堅さに加え、前半を反則０で無失点に封じるなど、規律を守るラグビーで７年連続決勝となった宿敵に快勝。８度