◆バスケットボール▽Ｂ１リーグ第９節京都８７―８０茨城（８日・京都市体育館）京都がホームで踏ん張り、連敗を２で止めた。６３―６６の最終第４クオーター（Ｑ）ラストプレー。主将の前田悟（２８）が、終了ブザーと同時に放った３ポイントシュートに成功し、京都市体育館が沸き返った。５分間のオーバータイム（延長戦）も前田は残り４秒で同点シュートを決め、ダブルオーバータイム（再延長戦）でも逆転３ポイントに成