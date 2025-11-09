◆全国高校サッカー選手権京都大会▽決勝京都橘１―０東山（８日・サンガスタジアム）京都橘が東山を１―０で下し、３大会連続１２度目の全国高校選手権（１２月２８日開幕）出場を決めた。決勝は４年連続の顔合わせ。延長前半６分にＤＦ西山朝陽（３年）がゴールを奪い、「因縁の対決」を勝ち切った。今季は新人戦、インターハイ予選、今大会と府内３冠を達成。全国大会では「国立に戻る」をテーマに、出場３大会ぶりの勝利を