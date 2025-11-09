◆第６１回京王杯２歳Ｓ・Ｇ２（１１月８日、東京競馬場・芝１４００メートル、良）第６１回京王杯２歳Ｓ・Ｇ２は８日、東京競馬場で行われ、単勝１番人気のダイヤモンドノットが３馬身差の快勝で重賞初制覇を飾った。クリストフ・ルメール騎手（４６）＝栗東・フリー＝は先月の秋華賞から４週連続の重賞勝利。この日は４勝を挙げ今年１１４勝とし、全国リーディング首位の戸崎圭太騎手（４５）＝美浦・田島厩舎＝に１勝差に迫っ