メッツ・千賀滉大投手（３２）について８日（日本時間９日）、米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」が「トレードすべきですか？」と“世論調査”を開始した。昨オフの大型補強が実らず、今季は地区優勝はおろかポストシーズン進出すら逃したメッツ。先発投手陣の防御率４・１３はメジャー全体で１８位だったこともあり、今オフに大幅刷新する構えを見せているという。同サイトは「表面的には千賀とマクレーンを中心とした