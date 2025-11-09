TBS浦野芽良アナウンサー（24）が8日までに、自身のインスタグラムを更新。24歳の誕生日を報告した。浦野アナは「11月5日24歳になりました」と報告し「大好きな人たちと最高に幸せな1日を過ごしました」と振り返ると、ノースリーブのドレス姿の浦野アナが、ケーキやフラワーボックスで祝福を受ける様子などを披露。「大人になるとみんな仕事で忙しいし、家族とも離れてるから、誕生日は私にとって寂しさも感じる日です。でも離れ