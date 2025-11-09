5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの吉田仁人が、桜田ひよりと佐野勇斗（M!LK）がW主演を務める日本テレビ系水曜ドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』（毎週水曜後10：00）の第6話（12日）とHuluオリジナルストーリーに出演することが9日、発表された。【場面写真】楽しそう！ハロウィンを楽しむ結以（桜田ひより）たち本作は、完全オリジナル脚本で描く“予測不能な逃亡劇”。人質の社長令嬢・八神結以（桜田）と誘拐