タレント山口もえ（48）が8日までにインスタグラムを更新。ピアノを演奏する姿を公開した。山口は「今日も楽しい一日でした」と切り出すと「娘が習っているアラベスク」「私も子供の頃に弾いたことがあったので懐かしくなって弾き始めたらハマっちゃって隙あらば練習してる。笑」と明かし、真剣なまなざしでピアノを演奏する様子を動画で披露した。最後にハッシュタグを付け「#大人のピアノ」「#楽しくて仕方がない」などと添えた