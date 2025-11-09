グラビアアイドルでタレント高橋凛（35）が8日、インスタグラムを更新。ビキニ姿を披露した。高橋は「髪の毛も水着もオリーブカラー」とつづり、オリーブ色のひもビキニ姿を公開した。この投稿に「りんちゃん美しい」「似合ってるー」「美しいが渋滞してる」「芸術的な美しい体型」「超セクシーです」「健康的な体がいい」などのコメントが寄せられている。