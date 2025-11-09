東京都府中市の商業施設「ミッテン府中」のフードコート「MUCHU-PARK」を訪問する（筆者撮影）【写真を見る】ミシュランシェフ監修のスパイスカレーに舌鼓！ほか画像全26枚フードコート愛好家の鬼頭勇大さんが、さまざまな街のフードコートを訪れる本連載。今回は、東京都府中市の商業施設「ミッテン府中」のフードコート「MUCHU-PARK」を訪問する。府中ってどんな街？免許、競馬、東芝…多摩地域に属する府中。「どんな印象の街？