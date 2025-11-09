元「モーニング娘。」でタレントの辻希美と俳優・杉浦太陽の長女でモデルとしても活動する希空（のあ）さんが、“有線イヤホン派”であることを明かし、反響が集まっている。希空さんは９日までに自身のインスタグラムを更新。「有線イヤホン派です」とつづり、ドッド柄の紺色の長袖トップス姿で、有線イヤホンを耳につけてカメラに目線を送るショットを公開した。この投稿にファンからは多くの「いいね！」が寄せられている