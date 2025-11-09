モデルの滝沢眞規子（47）が8日、インスタグラムを更新。YouTube撮影の裏を公開した。滝沢は「YouTubeの裏側。汚い出して撮って片付けてを1人黙々と繰り返してます」と打ち明け、その様子を写真で公開した。滝沢が部屋に段ボールや梱包（こんぽう）材を広げて、開封作業を行っている様子が見られる。さらに「こういう時はお喋りをする踏ん張る力が抜けてしまうし時間が無駄になるので無言でやるのがポイントです無の境地です。