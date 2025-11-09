オリックス・太田が、来季の全試合出場へ「脱力」をテーマに掲げた。高知・秋季キャンプに参加中の高卒7年目内野手は「なるべく力を入れずに、（出）力を発揮するのがベスト。力まず力を出せるように」と、打撃、守備、走塁の全てにおいて力感なくフルパワーを発揮することを目指している。今季は自身初めて規定打席に到達し、リーグ4位の打率・283と殻を破った。一方で、腰の張りや疲労の影響もあり出場は113試合。「全試合出