中日のブライトが名古屋市内で契約交渉し、850万円増の年俸2200万円（金額は推定）で更改した。今季は主に代打として自己最多83試合で打率・259、3本塁打、20打点。今季限りで現役引退した中田とは自主トレを行うなど公私で慕う“最後の弟子”だ。「翔さんには打席での待ち方など、もっと勉強したいことがある。恩返しではないですが、結果で喜んでもらえるように」。中田魂を継承し、来季さらなる飛躍を誓った。