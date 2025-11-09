コスプレーヤー伊織もえが8日までにインスタグラムを更新。メガネショットを公開した。伊織は「いつもはコンタクトなんだけど、配信の時メガネ増えてきた」とつづり、胸元あらわな姿でメガネをかけた最新ショットを披露した。この投稿に「メガネ姿めちゃくちゃ可愛い」「メガネもえもえ」「これだから眼鏡っ娘はやめられない」「いおりん似合ってる」などのコメントが寄せられている。