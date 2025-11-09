タレント勝俣州和（60）が8日放送のテレビ大阪「大阪おっさんぽ」（土曜午後6時58分＝関西ローカル）に出演。師と仰ぐ萩本欽一（84）の“教え”について明かした。芸能界入りして38年になるという勝俣。もともと芸能界は目指しておらず、「劇男一世風靡がストリートで踊ってて、そこに入って」。路上男性パフォーマー集団で活動しつつも「自分の田舎に戻っておやじの衣料販売を継ぐか、自分で企業を立ち上げるかっていう事を考えて