元アイドルグループ「アイドルING!!!」メンバーで、元福井テレビアナウンサーのウェザーキャスター田辺真南葉（24）が8日、自身のインスタグラムを更新。番組出演後のオフショットを投稿した。「OA終わりにお出かけした日」と題し、仕事終わりに白のニットトップス姿で笑顔見せたショットや、クレープを手にしたウインクショットなどを公開した。「会社周辺もしっかり紅葉しています！この日は風が強く、日が落ちると寒くてぷる