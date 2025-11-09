京都発のライフスタイルブランド「よーじや」から、毎年大人気の福袋「よーじやハッピーバッグ2026」が登場します。香り豊かなヘアケアや入浴料など、約23,000円相当のアイテムが詰まった豪華な内容♡限定デザインのトートバッグや缶バッジには、今年誕生したキャラクター“よじこ”が登場！予約は2025年11月30日(日)10:00からオンラインで受付開始。数量限定なので、早めのチェックがおすすめ