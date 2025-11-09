女優の石井杏奈（27）が8日、インスタグラムを更新。マフラーコーデを公開した。石井は「カシミア素材で触り心地抜群のマフラー。ロング丈だから、いろんな使い道があります。朝と夜は冷えるから、お散歩とか、お出かけの時に」とつづり、ルイ・ヴィトンのマフラーを身につけたコーデを披露した。この投稿に「めちゃくちゃ可愛い」「超絶可愛い」「素敵なマフラー」などのコメントが寄せられている。