グラビアアイドルの三田悠貴（27）が8日、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。等身大抱き枕カバーの一般発売開始を告知した。「お待たせしました等身大抱き枕カバーの一般販売が開始されました」とつづり、3種類のビキニ姿がデザインされた抱き枕写真をアップ。来月13日には抱き枕カバーイベントに水着姿で登場することも明かし、「特典によってはデートプランもあるみたいです会いにきてね〜待ってる」とランジェリー