歌手の中島美嘉がプライベートショットを披露した。９日までに自身のインスタグラムを更新すると、青いノースリーブドレス姿の写真をアップ。青い海と空、木々をバックに撮影し「旅の思い出おめかしもしました」と記し、「＃旅行」とハッシュタグをつけた。フォロワーは「青い海に青い空、そしてブルーの美嘉ちゃん、最高過ぎる」「青がとっても似合ってておきれいです」「美嘉ちゃんサイコーだよ妖精がいる」「青いドレ