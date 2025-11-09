ＭＬＢは８日（日本時間９日）、公式Ｘで今季の新人ランキングトップ１０を発表。ドジャース・佐々木朗希投手（２４）は８位に名前が挙がった。若手有望株などの情報を発信する「ＭＬＢパイプライン」が将来的な価値に基づいて定めたもので、「２０２５年のルーキーは規格外の才能ぞろいだった」とした。朗希は今季、レギュラーシーズンでは１０試合（８先発）の登板で１勝１敗、防御率４・４６。５月から右肩痛で長期離脱と